Zıplaya zıplaya Büyük Valide Han'ın tarihi kubbesini çökerttiler!

KUBBEDE BÜYÜK DELİKLER OLUŞTU

Senim Tanay

Muhteşem boğaz manzarası nedeniyle sosyal medya paylaşım sitesi Instagram’a fotoğraf koyanların vezgeçilmez mekanı haline gelen’ın girişine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından asılan uyarı levhasındayazıyor. Ancak kubbenin üzerinden fotoğraf meraklısı ziyaretçiler eksik olmuyor.İddiaya göre han bekçileri para karşılığı yasağı deliyor. Parayı vereni çatıya çıkartmayı sürdürüyor. Kubbeye en büyük zararı, zıplayarak fotoğraf çektirme merakı ve ekip halinde ağır malzemelerle çıkan kullanan profesyonel çekim yapanlar veriyor.Hürriyet'in haberine göre Büyük Valide Han’ın yıllara meydan okuyan kubbeleri, fotoğraf meraklılarının hor kullanımına dayanamadı. Bazılarında çökmeler başladı. Çöken bir kubbenin üzeri tahta ve saçla kapatıldı. Bir başka kubbede de büyük delikler oluştu. Aşağıdan bakıldığında artık gökyüzünü görmek mümkün.