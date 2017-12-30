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Zıplaya zıplaya Büyük Valide Han'ın tarihi kubbesini çökerttiler!

Kösem Sultan tarafından 17. yüzyılda yaptırılan Eminönü Mercan’daki Büyük Valide Han'ın kubbesi, boğaza karşı zıplayıp fotoğraf çektirmek isteyenler ve reklam çekimi yapan ekipler yüzünden çöktü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarihi yapıyı korumak için Haziran 2016’da koyduğu çatıya çıkma yasağını kimse dinlemiyor

30 Aralık 2017, Cumartesi 12:29
Zıplaya zıplaya Büyük Valide Han'ın tarihi kubbesini çökerttiler!

Muhteşem boğaz manzarası nedeniyle sosyal medya paylaşım sitesi Instagram’a fotoğraf koyanların vezgeçilmez mekanı haline gelen Büyük Valide Han’ın girişine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından asılan uyarı levhasında “Can, mal ve çevre güvenliği açısından bu alan süresiz olarak kapatılmıştır” yazıyor. Ancak kubbenin üzerinden fotoğraf meraklısı ziyaretçiler eksik olmuyor.



İddiaya göre han bekçileri para karşılığı yasağı deliyor. Parayı vereni çatıya çıkartmayı sürdürüyor. Kubbeye en büyük zararı, zıplayarak fotoğraf çektirme merakı ve ekip halinde ağır malzemelerle çıkan kullanan profesyonel çekim yapanlar veriyor.

KUBBEDE BÜYÜK DELİKLER OLUŞTU

Hürriyet'in haberine göre Büyük Valide Han’ın yıllara meydan okuyan kubbeleri, fotoğraf meraklılarının hor kullanımına dayanamadı. Bazılarında çökmeler başladı. Çöken bir kubbenin üzeri tahta ve saçla kapatıldı. Bir başka kubbede de büyük delikler oluştu. Aşağıdan bakıldığında artık gökyüzünü görmek mümkün.



 
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