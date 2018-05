Ziraat Bankası ve Halkbankası konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu?

Akın Güler

Ziraat Bankası'ndan ev alacaklara müjde geldi. Hükümetin art arda ekonomiye can katmak için aldığı kararlara Ziraat Bankası da katıldı ve konut kredisi faiz oranları düşürüldü.Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından ilk hamle Ziraat Bankası'ndan geldi.Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde faiz oranının yüzde 0.98'e çekildiğini açıkladı.Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank da konuk kredisi fazi oranında indirime gitti ve 0,98'e çekti.Konut piyasasına verdiği destekle sektörün öncü bankaları arasında yer alan Halkbank, konut kredisinde faiz indirimine gittiğini açıkladı. 10 yıl vadeye ve 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemek suretiyle indirime gittiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz" dedi.Reel sektörü desteklemek üzere geliştirdiği ürünlerle 80. yılında yenilikçi çalışmalarını sürdüren Halkbank, konut kredisi faizlerinde de indirime gittiğini açıkladı. Halkbank'ın Hesaplı Evim Konut Kredisi'ne başvuranlar 500 bin TL'ye kadar konut kredilerinde, 120 ay vade imkânıyla aylık yüzde 0,98 faiz imkânından yararlanabilecekler. Halkbank'ın ayrıcalıklı kredisinden yararlananlar herhangi bir tahsis ücreti de ödemeyecekler.Konut piyasasındaki talebin, ekonomik büyümenin asli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:“Konut sektörünün, ekonomimize sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurduk, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini de dikkate alarak her zaman olduğu gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir çözüm sunmaya gayret ettik. Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz.”Bireysel müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek, her gelir grubundaki müşterilerine uygun koşullarla finansmana erişim imkânı sağladıklarını belirten Arslan şunları söyledi:“Geniş ürün yelpazesi ve özel ödeme planı seçenekleri, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleriyle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştirme anlayışıyla çalışıyoruz. Ev sahibi olmak isteyen müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarına da 'Halk İster, Halkbank Yapar' anlayışımızla yaklaşıyoruz. Üreten Türkiye’nin Bankası olarak, bundan sonraki süreçte de ülkemiz istikrarına, ekonomimize ve müşterilerimize azami katkı sağlama bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”