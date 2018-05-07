Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Hangi şehirde?

Akın Güler

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe ile Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Akhisarspor maçının bugün hekemi de belli oldu. Kupa finalini Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadelenin ne zaman yapılacağını merak eden futbolseverler "Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?" diye aratmaya başladılar.Türkiye Kupası finali daha önce 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacaktı. TFF aldığı kararla Fenerbahçe Akhisarspor maçının tarihini değiştirip 10 Mayıs Perşembe gününe aldı.Fenerbahçe Akhisarspor maçı Diyarbakır'da oynanacak. İki takım kupa mücadelesini Diyarbakır Yeni Stadı'nda verecek. TFF kupa finalinin Diyarbakır'da oynanmasındaki amacı ise ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek olarak gösterdi.