Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı

ABD'de bir bankaya ait para taşıyan zırhlı kamyounun arka kapağının açılması üzerine tahmini olarak 600 bin dolar değerindeki banknot otoyola saçıldı

Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı
ABD'de bir bankaya ait para taşıyan zırhlı kamyounun arka kapağının açılması üzerine tahmini olarak 600 bin dolar değerindeki banknot otoyola saçıldı.

 ABD'nin Indiana eyaletinde zırhlı kamyondan otoyola saçılan paralar kaosa sebep oldu. Çarşamba günü gerçekleşen olayda, kamyonun arka kapısının açılmasıyla yola saçılan yüz binlerce dolar nakit para sebebiyle otoyol adeta yeşile büründü.


600 BİN DOLAR YOLA SAÇILDI


Olay yerine gelen yetkililer, eyaletler arasında 600 bin dolarlık paranın dağılmış olabileceğini ancak kesin miktarın daha sonra açıklanacağı söylendi. Arka kapının açılmasına neyin sebep oluğu ise henüz anlaşılamadı.


TOPLAYANLARA HIRSIZLIK SUÇLAMASI YAPILABİLİR


Yolcuların bazıları yola saçılan banknotları avuçlayarak topladı. Yetkililer bu vatandaşların suç işlediğini açıkladı. "Parayı alan herkes hırsızlıkla suçlanabilir" yorumu yapılırken vazgeçmek isteyenlerin eyalet polisi ile iletişime geçmeleri istendi.


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