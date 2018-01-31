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Ziyarete gittiği cezaevi önünde kurşunlandı

Konya'da Süleyman Çokdoğruol (35), tutuklu bulunan bir arkadaşını ziyarete gittiği cezaevi önünde, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı

31 Ocak 2018, Çarşamba 16:18
Ziyarete gittiği cezaevi önünde kurşunlandı
Olay, Konya Karatay'daki E Tipi Kapalı Cezaevi’nin önünde bugün meydana geldi. Silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanan arkadaşı S.A.’nın ziyaretine giden Süleyman Çokdoğruol, otomobilini park edip cezaevinin kapısına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradı.



Plakası çamurla kapatılan otomobilden açılan ateşte bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Süleyman Çokdoğruol, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

 


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