Ziynet Sali, Tolga Temiz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

Ziynet Sali
çıkan evlilik haberleri üzerine Tolga Çevik
ile ilişkisi olmadığını şu sözlerle duyurdu;
'İŞİMDE GÜCÜMDEYİM'
"Sosyal medya hesabımı takip ettiğiniz üzere yeni albümüm için stüdyodayım, konserlerimde, işimde gücümdeyim arkadaşlar. Hayatımda yeni albümümden başka hiç bir heyecan yok, olursa ilk benden duyacaksınız. Son günlerdeki aşk haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Tolga Temiz' le hiç bir ilişkim yoktur.. Sevgi ve Saygımla.... "
NE OLMUŞTU?
Ziynet Sali ve futbolcu Tolga Temiz'in 3 aydır birlikte oldukları ve evlenecekleri şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Hatta Tolga Temiz'
in, Gülşen ve Demet Akalın'da da birer eşi olan 600 bin lira değerindeki pırlanta yüzükten sipariş verdiği da iddialar arasındaydı.
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