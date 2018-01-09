Ziynet Sali, Tolga Temiz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı



'İŞİMDE GÜCÜMDEYİM'

NE OLMUŞTU?

Ziynet Sali 13 yaş küçük sevgilisiyle nikâh masasına oturuyor

Ziynet Sali'den cesur poz

Zeki Güner'den Ziynet Sali'ye ilan-ı aşk

Elif Bayram

çıkan evlilik haberleri üzerineile ilişkisi olmadığını şu sözlerle duyurdu;"Sosyal medya hesabımı takip ettiğiniz üzere yeni albümüm için stüdyodayım, konserlerimde, işimde gücümdeyim arkadaşlar. Hayatımda yeni albümümden başka hiç bir heyecan yok, olursa ilk benden duyacaksınız. Son günlerdeki aşk haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Tolga Temiz' le hiç bir ilişkim yoktur.. Sevgi ve Saygımla.... "Ziynet Sali ve futbolcu Tolga Temiz'in 3 aydır birlikte oldukları ve evlenecekleri şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Hattain, Gülşen ve Demet Akalın'da da birer eşi olan 600 bin lira değerindeki pırlanta yüzükten sipariş verdiği da iddialar arasındaydı.