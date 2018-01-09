Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Ziynet Sali, Tolga Temiz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

Ziynet Sali'nin eski kaleci Tolga Temiz ile ilişki yaşadığı ve evlenme yolunda adım attıkları iddia edilmişti. Ziynet Sali, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı

09 Ocak 2018, Salı 14:59
Ziynet Sali, Tolga Temiz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Ziynet Sali çıkan evlilik haberleri üzerine Tolga Çevik ile ilişkisi olmadığını şu sözlerle duyurdu;


'İŞİMDE GÜCÜMDEYİM'


"Sosyal medya hesabımı takip ettiğiniz üzere yeni albümüm için stüdyodayım, konserlerimde, işimde gücümdeyim arkadaşlar. Hayatımda yeni albümümden başka hiç bir heyecan yok, olursa ilk benden duyacaksınız. Son günlerdeki aşk haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Tolga Temiz' le hiç bir ilişkim yoktur.. Sevgi ve Saygımla.... "

NE OLMUŞTU?


Ziynet Sali ve futbolcu Tolga Temiz'in 3 aydır birlikte oldukları ve evlenecekleri şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Hatta Tolga Temiz'in, Gülşen ve Demet Akalın'da da birer eşi olan 600 bin lira değerindeki pırlanta yüzükten sipariş verdiği da iddialar arasındaydı.

Ziynet Sali 13 yaş küçük sevgilisiyle nikâh masasına oturuyorZiynet Sali 13 yaş küçük sevgilisiyle nikâh masasına oturuyor
Ziynet Sali'den cesur pozZiynet Sali'den cesur poz
Zeki Güner'den Ziynet Sali'ye ilan-ı aşkZeki Güner'den Ziynet Sali'ye ilan-ı aşk


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazla

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazla
Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ay Allah'ına kurban be!

Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ay Allah'ına kurban be!
Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu
Yapımcı Servet Aksoy eşi Ebru Aksoy'dan boşandı

Yapımcı Servet Aksoy eşi Ebru Aksoy'dan boşandı
Tuğba Özay : Bak koçum diyerek söze başladı

Tuğba Özay : Bak koçum diyerek söze başladı
Son dakika... Seren Serengil, Gülben Ergen'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi

Son dakika... Seren Serengil, Gülben Ergen'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi
Çoluk- çocuk tatil

Çoluk- çocuk tatil

Tahran Operasyonu film oluyor

Tahran Operasyonu film oluyor
Ayrıldıktan sonra eski sevgilisini yerden yere vuran ünlü isimler

Ayrıldıktan sonra eski sevgilisini yerden yere vuran ünlü isimler
'Hiç ayrılmazlar' dediler ama onlar da ayrıldı!

'Hiç ayrılmazlar' dediler ama onlar da ayrıldı!
Servet Aksoy, kendisi gibi yapımcı olan eşi Ebru Aksoy'dan boşandı

Servet Aksoy, kendisi gibi yapımcı olan eşi Ebru Aksoy'dan boşandı