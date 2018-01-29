Zlatan Ibrahimovic Amerika ligi MLS'e doğru...

LOS ANGELES GALAXY'YE ÇOK YAKIN

Erdinç Şahin

Futbol dünyasının son yıllarda gördüğü en büyük fenomenlerden biri olanile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.Birleşik Amerika'da yayım yapan'in haberine göre'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsveçli golcü kariyerine Amerikanliginde devam edecek.Haberde 36 yaşındaki Ibra'nınekibiyle anlaşmaya çok yakın olduğu belirtilirken bununla birlikte resmi imzaların henüz atılmadığı kaydedildi.Ara transfer döneminde'ın da gündemine gelen'in yüksek maaşını karşılayabilmek için'nin sponsor arayışında olduğu da gelen haberler arasında.