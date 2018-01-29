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Zlatan Ibrahimovic Amerika ligi MLS'e doğru...

Futbol dünyasının fenomen isimlerinden Zlatan Ibrahimovic'in yeni rotasının hangi kulüp olacağı ortaya çıktı. Ara transfer de Beşiktaş'ın da gündemine gelen İsveçli golcü, ESPN'in haberine göre kariyerine Amerikan MLS liginde devam edecek.

Zlatan Ibrahimovic Amerika ligi MLS'e doğru...
Futbol dünyasının son yıllarda gördüğü en büyük fenomenlerden biri olan Zlatan Ibrahimovic ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Birleşik Amerika'da yayım yapan ESPN'in haberine göre Manchester United'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsveçli golcü kariyerine Amerikan MLS liginde devam edecek.
 

LOS ANGELES GALAXY'YE ÇOK YAKIN


Haberde 36 yaşındaki Ibra'nın Los Angeles Galaxy ekibiyle anlaşmaya çok yakın olduğu belirtilirken bununla birlikte resmi imzaların henüz atılmadığı kaydedildi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Zlatan Ibrahimovic'in yüksek maaşını karşılayabilmek için Galaxy'nin sponsor arayışında olduğu da gelen haberler arasında.


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