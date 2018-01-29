Zlatan Ibrahimovic Amerika ligi MLS'e doğru...

Futbol dünyasının son yıllarda gördüğü en büyük fenomenlerden biri olan Zlatan Ibrahimovic
ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Birleşik Amerika'da yayım yapan ESPN
'in haberine göre Manchester United
'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsveçli golcü kariyerine Amerikan MLS
liginde devam edecek.
LOS ANGELES GALAXY'YE ÇOK YAKIN
Haberde 36 yaşındaki Ibra'nın Los Angeles Galaxy
ekibiyle anlaşmaya çok yakın olduğu belirtilirken bununla birlikte resmi imzaların henüz atılmadığı kaydedildi.
Ara transfer döneminde Beşiktaş
'ın da gündemine gelen Zlatan Ibrahimovic
'in yüksek maaşını karşılayabilmek için Galaxy
'nin sponsor arayışında olduğu da gelen haberler arasında.
Erdinç Şahin