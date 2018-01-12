Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Zlatan Ibrahimovic Beşiktaş'a geliyor iddiası

Golcü oyuncusu Cenk Tosun'u rekor bir ücretle Everton'a satan Beşiktaş'ın Zlatan Ibrahimovic için harekete geçtiği iddia edildi

12 Ocak 2018, Cuma 01:24
Zlatan Ibrahimovic Beşiktaş'a geliyor iddiası
Beşiktaş, Cenk Tosun'u 28 milyon euro'ya İngiltere'nin Everton kulübüne satarak Türkiye rekorunu kırmıştı. Siyah Beyazlı ekibin Cenk Tosun yerine Manchester United'ın İsviçreli golcüsü Ibrahimovic'i düşündüğü iddia edildi.

Tuttomercato'nun iddiasına göre Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için gündemine aldı.

İsveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşen Beşiktaş yönetimi, kulübün projelerini ve hedeflerini aktardı.

Zlatan İbrahimovic'in bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu.

Golcü oyuncunun adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anıldı. 
 

MANCHESTER UNITED İLE YOLLARI AYRILIYOR


36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Milan'dan Paris Saint-Germain'a transfer olmuş burada 122 maçta 113 gole adını yazdırmıştı.



2016-2017 yılında Mourinho yönetimindeki Manchester United'a transfer olan Zlatan 28 maçta 17 gol attı. Sakatlık geçirdikten sonra bir süre sahalardan uzak kalan Ibrahimovic'in İngiliz ekibi ile yollarını ayıracağı iddia ediliyor.

Beşiktaş’ta sürpriz forvet gündemi: Kevin Gameiro ve Richmond BoakyeBeşiktaş’ta sürpriz forvet gündemi: Kevin Gameiro ve Richmond Boakye
Cenk Tosun: Tehlikeli bir forvetimCenk Tosun: Tehlikeli bir forvetim


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cenk Tosun: Tehlikeli bir forvetim

Cenk Tosun: Tehlikeli bir forvetim
Valencia Basket - Fenerbahçe Doğuş (Maç özeti)

Valencia Basket - Fenerbahçe Doğuş (Maç özeti)
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması
Çaykur Rizespor Vedat Muriç'le anlaştı

Çaykur Rizespor Vedat Muriç'le anlaştı
Galatasaray'da Remy iddiası

Galatasaray'da Remy iddiası
Türkiye güreşte en başarılı 3. ülke

Türkiye güreşte en başarılı 3. ülke
Medipol Başakşehir'den Arda Turan hamlesi

Medipol Başakşehir'den Arda Turan hamlesi
Samsunspor'da kriz sürüyor

Samsunspor'da kriz sürüyor
İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı belli oldu

İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı belli oldu
Ahmet Nur Çebi'nin cezası onandı

Ahmet Nur Çebi'nin cezası onandı
Fenerbahçe tam gaz devam ediyor

Fenerbahçe tam gaz devam ediyor