Zlatan Ibrahimovic Beşiktaş'a geliyor iddiası

Beşiktaş
, Cenk Tosun
'u 28 milyon euro'ya İngiltere'nin Everton
kulübüne satarak Türkiye rekorunu kırmıştı. Siyah Beyazlı ekibin Cenk Tosun yerine Manchester United'ın İsviçreli golcüsü Ibrahimovic
'i düşündüğü iddia edildi.
Tuttomercato'nun iddiasına göre Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için gündemine aldı.
İsveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşen Beşiktaş yönetimi, kulübün projelerini ve hedeflerini aktardı.
Zlatan İbrahimovic'in bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu.
Golcü oyuncunun adı daha önce Fenerbahçe
ve Galatasaray
'la da anıldı.
MANCHESTER UNITED İLE YOLLARI AYRILIYOR
36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Milan
'dan Paris Saint-Germain
'a transfer olmuş burada 122 maçta 113 gole adını yazdırmıştı.
2016-2017 yılında Mourinho
yönetimindeki Manchester United
'a transfer olan Zlatan
28 maçta 17 gol attı. Sakatlık geçirdikten sonra bir süre sahalardan uzak kalan Ibrahimovic'in İngiliz ekibi ile yollarını ayıracağı iddia ediliyor.
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İdil Janet Demiray