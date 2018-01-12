Zlatan Ibrahimovic Beşiktaş'a geliyor iddiası

MANCHESTER UNITED İLE YOLLARI AYRILIYOR

Beşiktaş’ta sürpriz forvet gündemi: Kevin Gameiro ve Richmond Boakye

Cenk Tosun: Tehlikeli bir forvetim

İdil Janet Demiray

'u 28 milyon euro'ya İngiltere'ninkulübüne satarak Türkiye rekorunu kırmıştı. Siyah Beyazlı ekibin Cenk Tosun yerine Manchester United'ın İsviçreli golcüsü'i düşündüğü iddia edildi.Tuttomercato'nun iddiasına göre Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için gündemine aldı.İsveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşen Beşiktaş yönetimi, kulübün projelerini ve hedeflerini aktardı.Zlatan İbrahimovic'in bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu.Golcü oyuncunun adı daha önceve'la da anıldı.36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic,'dan'a transfer olmuş burada 122 maçta 113 gole adını yazdırmıştı.2016-2017 yılındayönetimindeki'a transfer olan28 maçta 17 gol attı. Sakatlık geçirdikten sonra bir süre sahalardan uzak kalan Ibrahimovic'in İngiliz ekibi ile yollarını ayıracağı iddia ediliyor.