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Zlatan İbrahimovic Beşiktaş'ın markajında

Cenk Tosun'u İngiltere'ye satan Beşiktaş'ın golcü oyuncu yerine Zlatan İbrahimovic'i düşündüğü iddia edildi.

12 Ocak 2018, Cuma 11:00
Zlatan İbrahimovic Beşiktaş'ın markajında
Beşiktaş, Gaziantepspor'dan bedavaya aldığı ve bonuslarla beraber toplam 28 milyon Euro'ya satarak Türkiye rekorunu kırdığı Cenk Tosun yerine bir dünya yıldızını düşünüyor.
 

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ


İtalya'da çıkan haberlere göre Kara Kartal, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Zlatan İbrahimovic'i transfer etmek için gündemine aldı. İsveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşen Beşiktaş yönetimi, kulübün projelerini ve hedeflerini aktardı.

Zlatan İbrahimovic'in bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu. Bu sezon uzun süreli sakatlık yaşayan İbrahimovic, 7 maçta Manchester United forması giydi ve 1 gol attı.
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