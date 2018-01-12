Zlatan İbrahimovic Beşiktaş'ın markajında

Beşiktaş
, Gaziantepspor
'dan bedavaya aldığı ve bonuslarla beraber toplam 28 milyon Euro'ya satarak Türkiye rekorunu kırdığı Cenk Tosun
yerine bir dünya yıldızını düşünüyor.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
İtalya'da çıkan haberlere göre Kara Kartal, Manchester United
'dan ayrılması gündemde olan Zlatan İbrahimovic
'i transfer etmek için gündemine aldı. İsveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşen Beşiktaş
yönetimi, kulübün projelerini ve hedeflerini aktardı.
Zlatan İbrahimovic'in bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu. Bu sezon uzun süreli sakatlık yaşayan İbrahimovic
, 7 maçta Manchester United
forması giydi ve 1 gol attı.
Erdinç Şahin