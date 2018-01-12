Zlatan İbrahimovic Beşiktaş'ın markajında

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Erdinç Şahin

'dan bedavaya aldığı ve bonuslarla beraber toplam 28 milyon Euro'ya satarak Türkiye rekorunu kırdığıyerine bir dünya yıldızını düşünüyor.İtalya'da çıkan haberlere göre'dan ayrılması gündemde olan'i transfer etmek için gündemine aldı. İsveçli yıldızın menajeriyönetimi, kulübün projelerini ve hedeflerini aktardı.Zlatan İbrahimovic'in bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu. Bu sezon uzun süreli sakatlık yaşayan, 7 maçtaforması giydi ve 1 gol attı.