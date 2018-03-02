Zlatan Ibrahimovic'ten heyecanlandıran açıklama

Erdinç Şahin

'ın 36 yaşındaki yıldız golcüsü'ten milli takım kariyerine yönelik flaş bir açıklama geldi.Bir süredir dizindeki sakatlıkla boğuşan İsveçli golcü, bundan tam 18 ay önce milli takım kariyerini bıraktığını açıklamıştı.Ne var ki dünyaca ünlü golcü, son yaptığı açıklamayla milli takıma yeniden açık kapı bıraktı.Ibrahimovic,'nda yer alıp almayacağıyla ilgili soruya "" şeklinde yanıt verdi.