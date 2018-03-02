Zlatan Ibrahimovic'ten heyecanlandıran açıklama

Manchester United
'ın 36 yaşındaki yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic
'ten milli takım kariyerine yönelik flaş bir açıklama geldi.
Bir süredir dizindeki sakatlıkla boğuşan İsveçli golcü, bundan tam 18 ay önce milli takım kariyerini bıraktığını açıklamıştı.
Ne var ki dünyaca ünlü golcü, son yaptığı açıklamayla milli takıma yeniden açık kapı bıraktı.
Ibrahimovic, 2018 Dünya Kupası
'nda yer alıp almayacağıyla ilgili soruya "Buna cevap vermek zor. Ne olacağını zaman gösterecek. Ben yeniden iyi bir performans sergileyebileceğimi hissediyorum. Her şeye kapım açık.
" şeklinde yanıt verdi.
Erdinç Şahin