Zlatan Ibrahimovic’ten İsveç medyasına ‘gizli ırkçılık’ eleştirisi

"BENİM ARKAMDA DURMUYORLAR"

Erdinç Şahin

takımlarındanİsveçli futbolcusu, ülkesindeki medyanın gizli ırkçılık yaptığını dile getirdi.Fransız kanalı Canal+’ya konuşan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, soyadınınya daolmaması nedeniyle İsveç medyası tarafından savunulmadığı yorumunda bulundu.Yıldız futbolcu, “İsveç medyası beni savunuyor mu, saldırıyor mu? Onların yaptığı saldırmak. Çünkü soyadımın Ibrahimovic olmasını kabul edemiyorlar. Başka bir oyuncu hata yaptığında onu savunuyorlar ancak benim arkamda durmuyorlar” diyerek İsveç medyasında gizli ırkçılık yapıldığını dile getirdi.Yapılanların bilinçli olduğunu söyleyen, “Bu tamamen ırkçılıkla ilgili. İsveç’te ırkçılık var demiyorum ama gizli ırkçılık var. Bunun olduğuna yüzde 100 eminim çünkü soyadımya dadeğil. Eğer öyle olsaydı inanın bana, banka soymuş bile olsam beni savunurlardı” dedi.2016 yılında milli takımı bıraktığını açıklayan, milli formayla çıktığı 116 maçta 62 gol atma başarısı gösterdi.