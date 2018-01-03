Zohak filmi için geri sayım başladı



Güçlü bir aşk hikayesi ve korku aynı perdede

Elif Bayram

Filme adını verenİran mitolojisinde şeytani bir figür olarak geçiyor. Yönetmen Adem Uğur filmin en önemli özelliğinin gerçeklik yönü olduğunu ve konusuyla izleyiciyi içine çekeceğini söyledi. Uğur, “Psikolojik bir travma durumun olduğu Zohak’ın, soru işaretleri ile dolu olması seyirciyi sadece korkutmayacak aynı zamanda izleyicilere filmin bilmeceleri içinde kendine yer bulmasını sağlayarak ayrı bir keyif verecek ”dedi. Filmin oyuncu kadrosunda Gamze Bayraktaroğlu, Seyhan Arman, Gizem Nur Doğa, Ahmet Özyavuz, Abdullah Şekeroğlu, Bülent Yaşık, Anıl Yıldız, Nigar Navruzova ve Burak Gürses yer alıyor.Gerilim-Dram türünde çekilen filmin konusuna gelince… “İnsanlara musallat olan kötü huylu cinleri kovmayı amaç edinmiş olan Rüstem, bir akşam son derece tehlikeli bir cin tarafından cinnet geçirmeye sevk edilir. Altı yaşındaki kızı Canan’ın gözü önünde karısını öldürdükten sonra, cini bir kutuya hapsedip gölün derinliklerine atar. Yaptığının dehşetine dayanamayanyine kızının gözü önünde kendini öldürür. Aradan geçen uzun yıllar boyunca yaşadıklarını unutmaya çalışanbüyük bir aşk yaşayarak nişanlanmış evlilik hazırlığı yapmaktadır. Arkadaşlarının göl kıyısında tesadüfen bulduğu kutuyu doğum günü hediyesi olarak Canan’a hediye ederler ve olaylar inanılmaz bir hal alır. Canan ve Zohak’in giriştikleri bu kıyasıya savaştan galip olan kim olacaktır? “