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Zohak filmi için geri sayım başladı

Erkan Çelik ve Seda Kement ’in başrollerini paylaştığı gerilim-dram türündeki Zohak filmi, 2018’in ilk yarısında vizyona girecek. Özgün konusuyla dikkat çeken filmin yönetmen koltuğunda oturan Adem Uğur aynı zamanda Feride Gören ile birlikte yapımcılığı da üstleniyor. Zohak, Türkiye ile eş zamanlı olarak Almanya, Fransa ve Azerbaycan’da da gösterime girecek

Zohak filmi için geri sayım başladı
Filme adını veren ‘Zohak’ İran mitolojisinde şeytani bir figür olarak geçiyor. Yönetmen Adem Uğur filmin en önemli özelliğinin gerçeklik yönü olduğunu ve konusuyla izleyiciyi içine çekeceğini söyledi. Uğur, “Psikolojik bir travma durumun olduğu Zohak’ın, soru işaretleri ile dolu olması seyirciyi sadece korkutmayacak aynı zamanda izleyicilere filmin bilmeceleri içinde kendine yer bulmasını sağlayarak ayrı bir keyif verecek ”dedi. Filmin oyuncu kadrosunda Gamze Bayraktaroğlu, Seyhan Arman, Gizem Nur Doğa, Ahmet Özyavuz, Abdullah Şekeroğlu, Bülent Yaşık, Anıl Yıldız, Nigar Navruzova ve Burak Gürses yer alıyor.


Güçlü bir aşk hikayesi ve korku aynı perdede


Gerilim-Dram türünde çekilen filmin konusuna gelince… “İnsanlara musallat olan kötü huylu cinleri kovmayı amaç edinmiş olan Rüstem, bir akşam son derece tehlikeli bir cin tarafından cinnet geçirmeye sevk edilir. Altı yaşındaki kızı Canan’ın gözü önünde karısını öldürdükten sonra, cini bir kutuya hapsedip gölün derinliklerine atar. Yaptığının dehşetine dayanamayan Rüstem, yine kızının gözü önünde kendini öldürür. Aradan geçen uzun yıllar boyunca yaşadıklarını unutmaya çalışan Canan, Semih’le büyük bir aşk yaşayarak nişanlanmış evlilik hazırlığı yapmaktadır. Arkadaşlarının göl kıyısında tesadüfen bulduğu kutuyu doğum günü hediyesi olarak Canan’a hediye ederler ve olaylar inanılmaz bir hal alır. Canan ve Zohak’in giriştikleri bu kıyasıya savaştan galip olan kim olacaktır? “

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