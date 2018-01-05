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Zonguldak Ereğli'de zincirleme trafik kazası: 19 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde işçi servisi ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı. Yaralılardan 14'ü, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparken yol kenarına devrilen işçi servisinden çıktı

05 Ocak 2018, Cuma 10:57
Zonguldak Ereğli'de zincirleme trafik kazası: 19 yaralı
Zonguldak Ereğli'nin Soğanlı mevkiinde Vedat Tancan’ın kullandığı 67 AU 145 plakalı otomobil, Erdil Şen’in idaresindeki 67 TC 782 otomobille çarpıştı. Yunus Aydın’ın kullandığı 67 LG 217 plakalı işçi servisi, kaza yapan araçlara çarpmamak için yol kenarına, Ramazan Okumuş’un idaresindeki 67 TR 207 plakalı otomobil de kazaya karışmamak için manevra yaptığı sırada su kanalına devrildi.



Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, servis şoförü Aydın ile araçta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nde çalışan işçiler Fatih Turgut, İbrahim Kalaycı, İbrahim Özmen, Oğuzhan Uçar, Hikmet Doğan, Muzaffer Alparslan, Osman Yılmaz, Sefer Karakaya, Metin Erden, Muharrem Üstündal, İsmail Tahan, Abdullah Yılmaz, Turan Özel, Mevlüt Bozkurt, Mahmut Karahan, diğer araç sürücüleri Ramazan Okumuş, Vedat Tanca ile Erdil Şen’i çeşitli hastanelere kaldırdı.



Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri de yaralıları kurtarma çalışmalarına katıldı. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez de Ereğli Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralıları ziyaret etti, sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Kazada, işçi servisinde bulunan ve hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Fatih Turgut, yapılan ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.



Eşitmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki aracın karıştığı kazanın yapması sonucu işçi servisinin şarampole devrildiğini belirterek, "Araçta 17 arkadaşımız vardı. 14 kişi muhtelif yerlerinden yaralandı. Bir kişinin durumu ciddi ama bilinci yerinde. Arkadaşlarımızın ufak tefek sıyrıkları var. Sevindirici tarafı hayatını kaybeden olmaması. İnşallah tez zamanda sağlıklarına kavuşurlar." dedi. 
 

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