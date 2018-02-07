Zonguldak'ta direksiyon başında telefonla konuşan sürücü aracıyla dereye uçtu

Serap Belovacıklı

Kaza öğle saatlerinde Kırmacı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Bozkır telefonuyla konuşurken 67 UG 921 plakalı otomobiliyle bir anlık dalgınlık sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobilin içerisinden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, "Telefonla konuşuyordum. Bir anlık dalgınlığa geldi" dedi. Polis kazaya ilişkin rapor tutup sürücüye yaşanan kaza nedeniyle ceza keserken itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.Dereye uçan otomobil bir süre sonra çekici ile dereye yatağından alınarak otoparka çekildi.