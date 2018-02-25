Zonguldak'ta doktoru darbeden uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı

Zonguldak'ta, aile hekimi Dr. Hasan Koca'yı darbederek, ormanlık alana bırakan Uzman Çavuş Mustafa B. (28) ve arkadaşı Tarkan Y. (20) tutuklandı

25 Şubat 2018, Pazar 22:26
Zonguldak'ta doktoru darbeden uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı
Aile Hekimi Dr. Hasan Koca'yı önceki gün darbettikten sonra ormanlık alana bırakan Uzman Çavuş Mustafa B. ve arkadaşı Tarkan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mustafa B. ve Tarkan Y., tutuklandı.

DOKTORUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Dr. Hasan Koca'nın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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