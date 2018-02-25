Zonguldak'ta doktoru darbeden uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı

DOKTORUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Doktoru darp edip ormana attılar... 27 saattir yaşam savaşı veriyor

Mehmet Nuri Turan

Aile Hekimi Dr. Hasan Koca'yı önceki gün darbettikten sonra ormanlık alana bırakan Uzman Çavuş Mustafa B. ve arkadaşı Tarkan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mustafa B. ve Tarkan Y., tutuklandı.Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Dr. Hasan Koca'nın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)