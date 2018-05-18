Olay geçen 2 Ocak 2018 Salı günü akşam 22.30 sıralarında Zonguldak Devlet Hastanesi Kilimli Semt Polikliniği önünde elinde bıçakla dolaşan ilçede görevli Doktor 32 yaşındaki Y.A., çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis memurları Uğur G. ve Orkun D. Doktor Y.A.’yı gözaltına almaya çalıştı. Polislere direnen Doktor Y.A, polis memuru Uğur G.’nin üzerine atlayarak elindeki bıçakla sol gözünden, komiser yardımcısı Orkun D.’yi ise şakağından yaraladı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak kaçan doktor Y.A. kovaladığı sırada ise polis memuru Yusuf B. düşerek dizinden yaralandı. Çok sayıda polisin kovaladığı Doktor Y.A. ilçe girişinde polis ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla gözaltına alınmıştı. Yaralanan polis memurları Orkun D., Uğur G. ve Yusuf B. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde, gözünden yaralanan Uğur G. ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Emniyetteki ifadesinin ardından çıkacak olan raporlarının beklenmesi için doktor Y.A, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi mahkum koğuşuna konuldu. 1 buçuk ay sonra çıkan raporlar neticesinde doktor Y.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ’Kasten yaralama ve görevi yaptırmamak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Doktor Y.A, Beycuma M Tipi Kapalı cezaevinde 35 günlük hapis cezası sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Doktor Y.A.'nın işlemlerin ardından görevine geri döndüğü öne sürüldü.