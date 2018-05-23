İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Ereğli ilçesinde işadamlarından zorla haraç aldıkları iddiası ile M.L. isimli suç örgütü lideri ve adamlarını takibe aldı. Yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki takip yapılan suç örgütü lideri olduğu iddia edilen M. L. ile S. Ö, A.İ, E.K, Ş.D, R.D, Y.E, Y.T, H.İ, N.C, E.Ö, N.İ, E.T, K.Y. 10 Mayıs 2018 tarihinde sabah saatlerinde yapılan baskınla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek, kesici alet, çek ve senet ele geçirildi. Kdz. Ereğli KOM Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 13 gündür 23 şüphelinin sorgusunu yaparken, çok sayıda mağdur da emniyete gelerek suç örgütü hakkında ifade verdi.

"Suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", “adam öldürmeye teşebbüs”, “azmettirme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “dolandırıcılık”, “tefecilik”, “kasten yaralama” ve “tehdit” gibi suçlardan gözaltına alınan 23 kişiden 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.