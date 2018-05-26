Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 yaralı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte bir madenci yaralandı
İlçeye bağlı Doğancılar mevkisinde özel bir firmanın işlettiği maden ocağında Nurullah Keserci (41), tavan çökmesi sonucu oluşan göçüğün altında kaldı.
MESAİ ARKADAŞLARI KURTARDI
Keserci, mesai arkadaşlarının çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kömür ocağından çıkarılan ve durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.