Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte bir madenci yaralandı

26 Mayıs 2018, Cumartesi 21:41
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İlçeye bağlı Doğancılar mevkisinde özel bir firmanın işlettiği maden ocağında Nurullah Keserci (41), tavan çökmesi sonucu oluşan göçüğün altında kaldı.

MESAİ ARKADAŞLARI KURTARDI

Keserci, mesai arkadaşlarının çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kömür ocağından çıkarılan ve durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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