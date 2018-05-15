Zonguldak’ta yerin 200 metre altında ilk sahur

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler, yılın ilk sahurunu birlikte yaptı. Domates, konserve, peynir, soğan, salatalık ve ekmekten oluşan sahur menüsünde sohbet eden işçiler, yerin yaklaşık 200 metre altında ailelerinden uzak sahur yaptı.

'İBADETİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Ramazan ayının gelmesine sevinen işçiler, ailelerinden uzak sahur yapmanın burukluğunu yaşadı. Yerin metrelerce altında zor şartlarda hem oruç tutup hem çalıştıklarını ifade eden maden mühendisi Bayram Barutçu, “Ramazan ayı yine bolluğuyla bereketiyle geldi. Bunun için hepimiz sevinçliyiz. Sonuçta madenciyiz, yaptığımız çok tehlikeli iş sınıfına giriyor. Biraz da ağır bir iş. 24 saat kesintisiz süren bir iş. Dolayısıyla Ramazan ayı içerisinde vardiyalarımızda iftar ve sahur vakti dışarıdaki gibi olmayıp çakışabiliyor. İşimiz zor ağır ama biz inancımız gereği ibadetimizi yapmaya devam ediyoruz. Şunu da biliyoruz ki yaptığınız iş ne olursa olsun ibadetin zor şartlarda yapılanının daha makbul olduğunu biliriz. Buna inanırız” diye konuştu.

'AYNI YEMEĞİ PAYLAŞIYORUZ'

15 yıllık maden işçisi Soner Tarhan ise “Gönlümüz isterdi ki bu ilk sahurumuzda evimizde ailemizle birlikte yapalım. Ama bu senede böyle oldu. Her şey nasip kısmet. Bütün İslam Alemi’nin Ramazan-ı Şerif’i mübarek olsun. Bolluk, bereket içinde geçsin. Biz madencilerin şansıdır bu genelde hep yer altında sahur yapıyoruz. Bizim için dışarısı içerisi fark etmiyor. Hepimiz kardeşiz akrabayız, aynı yemeği paylaşıyoruz” diye ifade etti.

'BİZ BURADA DA BİR AİLEYİZ'

39 yaşındaki maden işçisi Ramazan Dirlik de domates, soğan, biber ve konserveden oluşan sofranın zengin sofrası olduğunu söyleyerek, “Bir Ramazan ayına daha ulaştığımız için çok sevinçliyim. 15 yıldır yer altında orucumuzu açarız, sahurumuzu yaparız. Bizim için içerisi dışarısı fark etmiyor. Burası da bizim evimiz. Soframızda evimizde ne varsa o var. Domates, biber, soğan, konserve var. Bu da bizim zengin soframız. Biz burada da bir aileyiz. Dışarıda bir ailemiz varsa madende de ailemiz var” şeklinde konuştu.

İşçiler, yemek sonrası yapılan duaların ardından kömür kazmaya devam etti.

İHA