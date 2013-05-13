Zor tasarım konforla birleşmiş

Konfor denince aklınıza ne geliyor? Lüks donanımlar, teknoloji paketleri... Şimdi tüm bildiğiniz otomobilleri unutun. Çünkü test konuğumuz olan BMW 520 GT size bambaşka bir dünya sunuyor.

Tasarım

BMW 520 GT klasik far grubu, böbrek ızgaraları ve devasa boyutuyla dikkat çekiyor. Kaput üzerinden ön cama doğru uzanan keskin çizgiler otomobile agresif bakışlar ve dinamizm ruhu katmış. Yan bölüme geldiğimizde önden arkaya doğru uzanan keskin çizgiler, kapı kollarıyla kombine edilmiş. Şıklık teması ise cam kenarlarındaki çıtalar ile arttırılmış. Ayrıca burada önemli bir detay var mı BMW 520 GT’ye Cabrio ruhu da katmak için camlar çerçevesiz imal edilmiş. Arka bölüme geldiğimizde ise otomobilin dört bölümünde yer aldığı gibi nikelaj ve keskin hatlar bu alanda da bulunuyor. Çizgili stop grubu ve çift çıkışlı egzoz borusu dikkat çeken diğer detaylar arasında. Aracın boyutlarına baktığımızda BMW 520 GT, 4998 mm uzunluğa, 1901 mm genişliğe, 1559 mm yüksekliğe ve 3070 mm aks mesafesine sahip. Bu değerler ile rakibi olan Audi A5 Sportback’den 286 mm daha uzun, 47mm daha geniş, 168 mm daha yüksek ve 260 mm daha uzun aks mesafesine sahip.

İç mekân

BMW 520 GT, konfor konusunu en iyi iç mekânda işlemiş. Ön konsola baktığımızda klasik bir görsel bizi karşılıyor. Konsol ahşap detay ile süslenmiş. Malzeme kalitesi ve işçilik başarılı. Küçük eşya gözü konusunda BMW 520 GT size orta konsolda ve kapı kenarlarında yeterli alan sunmuş. Orta konsolun üst bölümüne küçük bir ekran yerleştirilmiş. Bu ekrandan gereken bütün multimedya ve araç bilgilendirmesi hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Vites kolunun hemen yanındaki buton ile de bu bölümün kontrolü kolaylaştırılmış. Konfor odaklı bir otomobil olan BMW 520 GT iç hacim konusunda da sıkıntı yaratmıyor. Otomobilde konfor detayları saymakla bitmiyor. 4 koltuğun tuşlar yardımıyla konumları değiştirilebilirken, arka camların güneşliklerinin de bir tuşla otomatik çıkması dikkat çekiyor. BMW 520 GT sunduğu iç hacmin yanı sıra 440 litrelik bir bagaj hacmi sağlarken, koltuklar yatırıldığında bu alanı 1700 litreye çıkıyor.

Motor

Aracın kalbinde 2,0 litre bir motor bulunuyor. Bu motor 4000 d/d da 184 Bg güç, 1750 d/d da ise 380 Nm tork değeri üretiyor. Bu değerler ile 0-100 Km/s hızlanmasını 8,9 saniyede tamamlarken maksimum 213 Km/s’lik bir hız değerine sahip. Performanslı olduğu kadar ekonomik de olmayı başaran ünite 5,3 litrelik karma yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor. BMW 520 GT, Sport+ ve Eco Pro arasında değişen sürüş stillerini size sunuyor. Bu modlar sayesinde aracın sürüş karakterini değiştirerek dinamizm istediğinde dinamizmi, ekonomi istediğinizde ekonomiyi size sunmayı başarıyor.

Konfor ve Yol Tutuşu

BMW 520 GT konfor konusunda son derece başarılı. Ne yol sesi ne de motor sesini kabin içine almıyor. Konfor odaklı süspansiyonlarıyla yol üstündeki hiçbir çukuru size hissettirmiyor. Yumuşak süspansiyonlarına rağmen yol tutuşu konusunda da başarılı olan BMW 520 GT, virajlarda karoser salınımı yapabiliyor. Ancak bu durumu Sport+ sürüş moduyla ortadan kaldırabiliyorsunuz. Bu mod da sertleşen süspansiyon sayesinde aracın tüm karakteri değişiyor. BMW 520 GT’nin limitleri zorlandığında ise önden kaymalar yaşanırken, ESP sisteminin zamanında ve hissettirmeden devreye girmesi sizi güvende tutmaya yetiyor.

Yorum-Alper GÜLER

BMW modellerini dinamik ruhlarıyla hatırlarım. Ama BMW 520 GT dinamizmden çok konforlu yönüyle dikkat çekiyor. Devasa boyutlarıyla ön planda olan bu aracın tasarımında şıklık teması çok iyi işlenmiş. Ancak bu tasarımı herkesin beğenmesi güç. İçeriye geçiyoruz ve 2+2 oturma şekline sahip bir iç mekân bizleri karşılıyor. İç mekân tasarımı ailedeki diğer otomobillerle benzer görünüme sahip. Ancak burada şuna değinmeliyim ki BMW 520 GT’yi bambaşka bir otomobil yapmak istiyorsanız diğer BMW modellerinden farklı bir iç mekâna sahip olmasını sağlamalısınız. Özellikle bu konuda orta konsolun değişimi şart. Konfor detaylarından bir tanesi de bagajın otomatik açılması. Şimdi herkes diyecek “E bu sistem herkeste var!!” Evet, yavaş yavaş birçok otomobilde görmeye başladığımız bu sistemdeki tek fark, orta konsoldaki ekrandan bu kapağın açılış seviyesini ayarlayabilmeniz. Bu sayede alçak bir otoparka girerseniz bagaj kapağı açma sorununuz bu özellik sayesinde ortadan kalkıyor. Sürüş konusunda da gayet konforlu olan araç gerektiğinde Sport+ konumunda adeta bir canavara dönüşebiliyor. Güçlü motor 8 ileri otomatik şanzıman ile desteklenmiş. Bu şanzımanın geçişleri özellikle manuel modda çok hızlı. Ekonomi konusunda fabrika değerleri biraz hayal düşüncesi akla gelebilir. Ancak motor ve şanzıman ikilisinin başarılı birlikteliğiyle testimiz sırasında 6,2 litrelik yakıt tüketim değeri elde ettik. BMW kısa süre önce 3 serisi GT modeliyle de merak uyandırdı. Bakalım abi kardeş rekabetinde neler olacak hep birlikte göreceğiz.

Teknik Özellikler Motor: 2.0 Twin Power Turbo Motor Hacmi: 1995 cc Silindir Adedi: 4 Maksimum Güç: 184 Bg 4000 d/d Maksimum Tork: 380 Nm 1750 d/d Performans 0-100 km/s Hızlanma 8,9 s Maksimum Hız: 213 km/s Frenler Ön: Hava Kanallı Disk Arka: Hava Kanallı Disk Yakıt Türü Dizel Yakıt Tüketimi Şehir İçi: 5,9 lt Şehir Dışı: 5 lt Karma: 5,3 lt Test: 6,2 lt CO2 Emisyonu 139 gr/km Boyutlar Uzunluk: 4998 mm Genişlik: 1901 mm Yükseklik: 1559 mm Dingil Mesafesi: 3070 mm Bagaj Hacmi: 440 lt Yakıt Depo Kapasitesi: 70 lt Boş Ağırlık: 1950 kg Lastik Boyutu: 245/50 R 18

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