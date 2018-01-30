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Zorlu Holding'den çocuklar için Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Çocukların hayal gücünü harekete geçirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla "Bir Hayal Bir Oyun" yarışmasına imza atan Zorlu Holding, ilk 10’a kalan katılımcılar için 27-28 Ocak’ta 2 gün süren eğitimlerle "Yaratıcı Yazarlık Atölyesi" düzenledi

30 Ocak 2018, Salı 12:37
Zorlu Holding'den çocuklar için Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
Çocuk edebiyatının önde gelen isimleri Süleyman Bulut ve Renan Özdemir tarafından verilen eğitimlerde yazmanın temel bilgileri, yazmayı besleyen unsurlar ve yaratıcı yaklaşımlar işlendi. Eğitimlerin ilk gününde Renan Özdemir tarafından "Yazmayı Besleyen Unsurlar" başlığı altında; okumak, gözlem, sabır ve belleğin yazmadaki önemi, yazılanların daha güzel ve sevilerek okunması için gerekenler, yazıda akıcılık ve sürükleyiciliğin nasıl sağlanacağı konular ele alındı. Eğitimlerin ikinci gününde ise Süleyman Bulut; yazarlık, öykü yazmak nedir, olay örgüsü nasıl yapılır, öykünün temel unsurları nelerdir konusunda bilgi verdi.

DERECEYE GİREN 10 ESER İÇİN ÖYKÜ KİTABI HAZIRLANDI

Hikâye yazarlığını sevdirerek çocukları sanata yönlendirmek ve yeteneklerini görmelerini sağlamanın hedeflendiği eğitimler sonrasında çocuklara katılım sertifikaları verildi.



"Bir Hayal Bir Oyun" kapsamında hikayelerini gönderen çocuklardan ilk 10’a kalanların eserlerinin yer aldığı "Miniklerin Kaleminden Kocaman Hayaller" kitabı, “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi”nde katılımcılara dağıtıldı.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE SAHNELENECEK

Bu yıl düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nda birinci olan "Hayal Çalan Cadı" adlı eser, tiyatro oyununa dönüştürülerek Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinden oluşan amatör bir tiyatro ekibi tarafından Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle 25 Mart Pazar günü Zorlu PSM’de sahnelenecek.
 


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