Zorlu PSM Caz Festivali 2018 programı açıklandı

Rosemary & Garlic // Studio // 2 Mayıs

Ara Malikian – “The Incredible Tour of Violin” // Ana Tiyatro // 2 Mayıs Çarşamba

Luke Howard, Hior Chronik // Drama Sahnesi // 2 Mayıs

Dino Merlin // Ana Tiyatro // 3 Mayıs

Too Many Zooz // Studio // 3 Mayıs

Bill Frisell / Thomas Morgan ''Small Town Duo'' // Drama // 3 Mayıs

Miroslav Vitous Group ‘Music of Weather Report’ feat. Aydın Esen // Drama Sahnesi // 4 Mayıs

Karsu Plays Atlantic Records –Ahmet Ertegün anısına // Ana Tiyatro // 4 Mayıs

Grails // Studio // 4 Mayıs

Kerem Görsev Quartet // Drama Sahnesi // 5 Mayıs

Cesaria Evora Tribute // Ana Tiyatro // 7 Mayıs

Jason Moran & The Bandwagon // Drama Sahnesi // 7 Mayıs

The Australian Pink Floyd Show // Ana Tiyatro // 8-9 Mayıs

Orchestra Baobab // Drama Sahnesi // 8 Mayıs

Stacey Kent // Drama Sahnesi // 9 Mayıs

Gökhan Türkmen Prova’da // Studio // 9 Mayıs

Polo & Pan (Live) // Studio // 10 Mayıs

Dagamba // Drama Sahnesi // 10 Mayıs

Dardust // Drama Sahnesi // 10 Mayıs

Patrick Wolf // Studio // 11 Mayıs

Hugh Coltman – Who’s Happy? // Drama Sahnesi // 12 Mayıs

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox // Ana Tiyatro // 13 Mayıs

Caz müziğin genç yeteneklerine yeni sahne: “Jazz It Up!”

Nazlı Erdol

Zorlu PSM’nin tüm sahnelerinin, 12 gün boyunca aktif olacağı festival programında; efsane keman virtüözü, Bosna Hersek’in ikonik yıldızı, “Çıplak ayaklı diva” Cesaria Evora’ya bir saygı duruşu niteliğindeki tribute grubuşarkılarına kattıkları benzersiz yorum ve nefes kesen görsellerle müzikseverleri büyüleyenanısına hazırlananözel projesi ve popüler şarkıların caz uyarlamalarıyla büyük beğeni toplayan projesive daha birçok isim de festivalde yerini alacak.; müzik performansları haricinde; konsept partilere, değerli konukların katılımıyla gerçekleştirilecek panellere, farklı konseptlerin işleneceği atölyelere, ve film gösterimlerine ev sahipliği yapacak.aynı zamanda, geniş yelpazesiyle plak pazarı, açık havada ücretsiz etkinlikleri, film ve belgesel gösterimleri ilehayatında başlattığı geleneğe devam edecek.Anne van den Hoogen ve Dolf Smolenaers’in bir araya gelmesiyle kurulan ikili Rosemary & Garlic, Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında ilk kez İstanbul’a konuk olacak. Folk/dreampop türünün Hollanda’daki temsilcisi olan ikili, melankolik ve herkesin ruhuna dokunan parçalarıyla sahnede olacak.Çok erken yaşlardan itibaren babasıyla birlikte sahne alan ve henüz daha 12 yaşında ilk konserini veren Ara Malikian, etnik köklerini Avrupa, Ortadoğu, Arjantin ve İspanya müzikleri ile harmanlayarak bugüne kadar 25 albüme imza attı. Bugüne kadar 40’dan fazla ülkede sahne alan efsane keman virtüözü Malikian, dünyaca ünlü Tokyo Symphony Orchestra, Bamberg Symphony Orchestra, Zürich Chamber Orchestra, London Chamber Orchestra, Geneva Chamber Orchestra, Orquesta Sinfónica de Madrid gibi orkestralarla sahne aldı. 2015 Latin Grammy ödüllü Ara Malikian, 2 Mayıs Çarşamba akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro’da müzikseverlerle bir araya gelecek.tarafından “tamamen cennet gibi” olarak tanımlanan ve müziği “usta sınıfı” olarak etikenen Avustralyalı besteci ve piyanist, 2 Mayıs akşamı Zorlu PSM’de Drama Sahnesi’ne konuk olacak. Çocuk yaşlarda piyano çalmaya başkayan Howard, bugüne kadar Lior ve Jeff Mills başta olmak üzere pek çok sanatçıyla birlikte çalıştı ve beyazperdede “Dear Brother”, “Looking for Rubbish”, “Children of the Eclipse” gibi yapımların müziklerine imza attı. En son 2016 yılında Mercury KX etiketiyle “Two Places” isimli bir albüm çıkaran Luke Howard, modern klasik düzenlemeleriyle Zorlu PSM Caz Festivali’nin konuğu olacak.1983 yılında kurduğu Merlin isimli grubuyla müzik kariyerine başlayan Boşnak şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve prodüktör Dino Merlin, bu proje ile beş stüdyo albümü yayımladı. 90’lı yıllardan itibaren solo kariyerine başlayan ve bugüne kadar 11 albüme imza atan Merlin’in 1993 yılında yayımladığı “Jedna si jedina” isimli şarkısı, 1992-1998 yılları arasında Borna Hersek’in ulusal marşı olarak kullanıldı. Pop-rock, pop-folk, pop, disco, world-pop tarzında ürettiği müziklerle sayısız konser veren Dino Merlin, 3 Mayıs Perşembe akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi’ne konuk olacak.’te tanışan Leo Pellegrino veMatt Doe ikilisininmetro hattındaki istasyonları sahneye çevirerek başladıkları proje, 2014 yılında bir yolcu tarafından çekilen videolarının YouTube’a yüklenmesiyle milyonlara ulaştı. David "King of Sludge" Parks’ın da dahil olmasıyla trompet, bariton saksafon ve perküsyon üçlemesiyle caz, funk, afro ve latin ezgilerini harmanlayan Too Many Zooz, enerji performansıyla 3 Mayıs Perşembe akşamı Studio’ya konuk olacak.Caz müzik sahnesinde 35 yılı aşan kariyeriyle ikonik bir figür haline gelen Amerikalı gitarist ve besteci Bill Frisell, geçtiğimiz yıl kontrbas virtüözü Thomas Morgan ile birlikte yayınladığı “Small Town” albümünün turnesi kapsamında Zorlu PSM Caz Festivali’ne konuk olacak. Modern cazın yaşayan en önemli temsilcilerinden biri olan Grammy Ödüllü Bill Frisel, Thomas Morgan ile olan muazzam uyumunu ve akışkan müziğini paylaşmak için 3 Mayıs Perşembe akşamı Zorlu PSM Drama sahnesine konuk olacak.Caz enstrümantasyonu ve enerjik sound’u ile etkisi hiç bitmeyen 1970/80’lerin muhteşem fusion grubu Weather Report’un kurucularından olan dünyaca ünlü Çek bastist Miroslav Vitous, muhteşem ekibi ile birlikte 4 Mayıs Cuma akşamıZorlu PSM Drama sahnesine performans sergileyecek. “Music of Weather Report” isimli konseptleriyle Zorlu PSM Caz Festivali’ne konuk olacak Miroslav Vitous’a sahnede, ülkemizin önemli caz sanatçılarından biri olan Aydın Esen de eşlik edecek.2016’da’nü kazanan Karsu, dünyanın en saygın sahnelerinde performanslar sergiledi. Piyano ile ilişkisini klasik müzikle başlatan sanatçı, bir süre sonra caz, pop ve Türk Müziği’ne yönelmeye başladı. Grubundaki dinamik trompet, ritmik davul ve atmosferi ısıtacak kontrbas ile caz severleri 4 Mayıs Cuma akşamı Atlantic Records’un kurucusu Ahmet Ertegün’ün hikâyesine götürecek. Uluslararası orkestrası eşliğinde etkileyici ve özgün vokali ile örnek aldığı Ertegün’ün derin sularına dalacak olan Karsu, Atlantic Records’un hayata geçirdiği ilk yıllarındaki en etkili eserlerini yeniden yorumlayacak.Enstrümantal rock, psychedelic rock ve post-rock’ı harmanladığı birbirinden başarılı 6 albüme imza atan ABD’li grup, Zorlu PSM Caz Festivali’ne konuk olacak. Geçtiğimiz sene uzun bir aradan sonra Chalice Hymnal isimli yeni bir albüm yayınlayan grup, 4 Mayıs Cuma akşamı Studio’da performans sergileyecek.Ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız , davulda Ferit Odman ve saksofonda Engin Recepoğulları’ndan oluşan quartet projesi ile Zorlu PSM Caz Festivali’ne konuk oluyor. 1995 senesinden günümüze kadar 17 albüm kaydı yapan sanatçı, trio için düzenlediği bestelerinden, filarmoni orkestrası aranjmanlarına kadar akustik caz müziğinin farklı formatlarını dinleyenleri ile paylaştı. New York, St Petersburg, Londra, Los Angeles ve İstanbul'da yaptığı kayıtlar, ülkemizde cazmüziğinin geniş bir dinleyici topluluğuna ulaşmasını sağlayan Kerem Görsev, 5 Mayıs Cumartesi akşamı dinamik performansı ve yüksek enerjisi ile müzik severlere caz dolu bir gece yaşatacak.ya bir saygı duruşu niteliğindeki tribute grubu, 7 Mayıs akşamı Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında Ana Tiyatro’ya geliyor. 33 yıllık müzik hayatında sayısız başarıya imza atan Evora’nın kendi ekibinden müzisyenlerin de yer aldığı tribute grubu, “Ben karmaşık bir insan değilim, tek yaptığım sahneye çıkıp şarkı söylemek.” sözleriyle akıllara kazınan, Cape Verde’ye özgü “morna” tarzı müziğin en önemli temsilcilerinden Cesaria Evora’nın anısını yaşatıyor.90’ların sonunda caz müzik sahnesine hızlı bir giriş yapan Jason Moran, sadece başarılı performanslarıyla değil; doğaçlama yeteneği, orijinal besteleri, geniş repertuvarı, caza deneysel yaklaşımı ve sürekli geliştirdiği tekniğiyle de dikkat çekiyor. Bas gitarist Tarus Mateen ve davulcu Nasheet Waits’i buluşturduğu grubu “The Bandwagon” ile günümüzün en iyi caz piyanistlerinden Jason Moran, 7 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.şarkılarına kattıkları benzersiz yorum ve nefes kesen görsellerle müzikseverleri büyüleyen The Australian Pink Floyd Show, 8-9 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında Zorlu PSM Ana Tiyatro’ya konuk olmaya hazırlanıyor. Pink Floyd şarkılarını doğru ses, tarz ve performansta sergileyebilmek amacıyla yola çıkan grup, Avustralya’yı aşan bir üne sahip. David Gilmour’un 50. yaş gününde, Glastonbury Festivali’nde, Pink Floyd severlerin “Animals” albüm kapağından aşina olduğu Battersea Power Station’da, Wembley Arena ve O2 gibi dev performans merkezlerinde de sahne alan grup, ilk defa Türkiye’ye gelecek.Senegal’in en ünlü ve köklü gruplarından Orchestra Baobab, 8 Mayıs akşamı Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında Drama Sahnesi’nde olacak. Afro-Küba müzik tarzının en başarılı temsilcilerinden biri olan grubun geçmişi 70’lere dayanıyor. Grammy adaylığı da bulunan, canlı performanslarıyla tüm izleyicileri ayağa kaldırmayı başaran grup, etnik müzikseverlerin listelerinde daima üst sıralarda yer alıyor.Fransız şanson geleneği ve klasik Amerikan caz repertuarını modern yorumuyla buluşturan, 9 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında sahne alacak. Bugüne kadar birçok başarılı albüm çalışmasına imza atan ve müzik dünyasına yepyeni bir bakış açısı kazandıran sanatçı, caz notalarını farklı coğrafyalardan aldığı ilhamla süslüyor. Romantik sesi hafızalara kazınan Kent, canlı performansıyla tüm izleyenleri hipnotize edecek., sevenlerini 9 Mayıs’ta Türkiye’nin çok değerli caz müzisyenlerinden oluşan 20 kişilik orkestrasıyla birlikte Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında Studio’da gerçekleştireceği provasına davet ediyor. Gökhan Türkmen ve orkestrası, bu özel gecede dinleyicilerle caz üzerine sohbet edecek ve onların önerilerini alacak.’in hip-hop ve old-school disco kulüplerinden Le Baron’un dikkat çeken ikilisive’in bir araya gelerek kurduğu Polo & Pan, Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında 10 Mayıs’ta Studio’da! “Canopée”, “Plage isolée”, ve “Bakara” gibi parçalarla Studio’yu dans pistine çevirmeye hazırlanan elektronik müzik ikilisi, canlı performanslarıyla herkesi büyüleyecek.Geçtiğimiz Aralık ayında Zorlu PSM’de gerçekleşen MIX II Festival’de büyük ilgi gören Dagamba, rock, pop ve dünya müziği şarkılarını klasik enstrümanlarla yeniden yorumladıkları performanslarıyla tekrar İstanbul’a konuk oluyor. Dagamba, #LudwigVanRammstein turnesi kapsamında, 10 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali’nde konser verecek.’nın minimal piyano tınılarını modern elektronik müzikle harmanlayan ilk enstrümantal projesi Dardust, 10 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında Drama Sahnesi’ne konuk olacak. Berlin, Reykjavik ve Londra’dan esinlenen Dardust’ın parçalarında, Ludovico Einaudi’den Sigur Ros’a, Olafur Arnalds’dan Jon Hopkins’e birçok isimden alınan ilham hissediliyor. Nefes kesen görsel şovlarıyla da dikkat çeken Dardust, izleyicilere çok boyutlu bir konser deneyimi yaşatacak.Pop, folk ve elektronik müziği başarıyla buluşturan, Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında 11 Mayıs akşamı Studio’yu renklendirmeye geliyor. Güney Londra çıkışlı sanatçı, elektronik sampleları klasik enstrümanlarla harmanladığı tarzıyla dikkat çekiyor. 2012 yılında yayımlanan albümü “Sundark and Riverlight” ile de eleştirmenlerden tam not alan Wolf, İstanbul’daki sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.Caz tribute sahnesinin sevilen isimlerinden, “Who’s Happy?” projesiyle Zorlu PSM Caz Festivali’ne konuk oluyor. Projesiyle aynı adı taşıyan yeni albümünden parçalarla sahnede olacak Coltman, “I Can’t be Bothered”, “Pretend” ve “Smile” gibi herkesin keyifle eşlik ettiği parçalarını da İstanbul’daki seyircileri için seslendirecek.Popüler şarkıların caz uyarlamalarıyla büyük beğeni toplayan Amerikalı müzisyen Scott Bradlee’nin projesi Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, 13 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında İstanbul’daki izleyicileri geçmişle günümüz arasında bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Repertuvarlarında Radiohead’den Lady Gaga’ya, The Strokes’tan Katy Perry’e uzanan bir çeşitlilik barındıran topluluk, “Creep”, “Seven Nation Army”, ve “Lovefool” gibi parçalara yaptıkları coverlarla milyonların dikkatini çekmeyi başarıyor.Zorlu PSM Caz Festivali boyunca “Jazz It Up!” projesi kapsamında, Amfi’de Türkiye caz müzik sahnesinin genç yeteneklerinin akşamüstü gerçekleşecek performansları izlenebilecek. Portrait and a Dream, Burak Küçük Trio, Biidar, Buse Şimşek Quartet, Gagarin Jazz Band, Deniz Özçelik Quintet, JMH, Deli Bakkal, Burak Cihangirli Quintet, Nar, İpek Göztepe ve Erkan Ar Trio’nun yer aldığı dopdolu program, müzikseverlere keyifli saatler vadediyor.