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Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişiklik

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında asgari prim tutarları yeniden düzenlendi. Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 190 bin lira olarak belirlendi

17 Ocak 2018, Çarşamba 23:54
Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişiklik
Hazine Müsteşarlığının, "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.          

Buna göre, sigortaya konu asgari prim tutarı 1’inci bölgeden 5’inci  bölgeye sırayla 95, 70, 55, 45 ve 35 liradan az olamayacak.          


190 BİN LİRAYA YÜKSELDİ


Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 170 bin liradan 190 bin liraya yükseltildi.          


METREKARE BEDELLERİ DE DÜZENLENDİ


Öte yandan, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi. Bu kapsamda çelik, betonarme ve karkas yapılar için söz konusu bedel  890 lira, yığma kagir yapılar için 635 lira, diğer yapılar için 310 lira oldu.    


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