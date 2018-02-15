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ZTE Axon 9 iddialı geliyor

ZTE Axon 9’un bu yıl içinde çıkacağı şirket tarafından doğrulanmıştı. Şimdide telefon ile ilgili bilgiler Çinli sosyal medya ağı Weibo’da ortaya çıktı. Oldukça dikkat çekici özelliklere sahip Axon 9, amiral gemisi telefonlarda kullanılan Snapdragon 845 yonga setini kullanacak

ZTE Axon 9 iddialı geliyor
Axon 9 beklendiği gibi 18:9 oranında QHD+ çözünürlükte 6 inç AMOLED ekran ile gelecek. Yeni çıkacak ZTE modelinde çift arka kamera ve çift selfie kamerası bulunacak. Telefonun arka yüzünde bulunan çift kameranın ana sensörü 20 megapiksel olacak. Selfie kamerasında ise 13 megapiksel ana sensör bulunacak.

Hatırlanacağı gibi Axon 7 çıktığı dönemde amiral gemisi telefonların kullandığı yonga setine sahipti. ZTE yeni modeli içinde aynı politikayı sürdürecek ve telefonda Snapdragon 845 yonga setine yer verecek. Telefonda 6 GB RAM ve tercihe bağlı olarak 128 GB yada 256 GB depolama alanı bulunacak.

Direkt Android 8.0 Oreo ile çıkması beklenen telefonun fiyatının 550 ile 630 dolar arasında olması bekleniyor. Ayrıca Axon 9’un 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan daha hesaplı bir modeli de satışa sunulacak.
 

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