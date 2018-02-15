ZTE Axon 9 iddialı geliyor

MEİZU E3, SERTİFİKA ALIRKEN GÖRÜLDÜ

Adem Özdoğan

Axon 9 beklendiği gibi 18:9 oranında QHD+ çözünürlükte 6 inç AMOLED ekran ile gelecek. Yeni çıkacak ZTE modelinde çift arka kamera ve çift selfie kamerası bulunacak. Telefonun arka yüzünde bulunan çift kameranın ana sensörü 20 megapiksel olacak. Selfie kamerasında ise 13 megapiksel ana sensör bulunacak.Hatırlanacağı gibi Axon 7 çıktığı dönemde amiral gemisi telefonların kullandığı yonga setine sahipti. ZTE yeni modeli içinde aynı politikayı sürdürecek ve telefonda Snapdragon 845 yonga setine yer verecek. Telefonda 6 GB RAM ve tercihe bağlı olarak 128 GB yada 256 GB depolama alanı bulunacak.Direkt Android 8.0 Oreo ile çıkması beklenen telefonun fiyatının 550 ile 630 dolar arasında olması bekleniyor. Ayrıca Axon 9’un 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan daha hesaplı bir modeli de satışa sunulacak.