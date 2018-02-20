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ZTE Nubia Z AnTuTu’da göründü!

Son yıllarda Çin kökenli akıllı telefon üreticilerinin önemli bir yükseliş içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Her ne kadar akıllı telefon pazarını Apple ve Samsung domino ediyor gibi görünse de işin aslı tam olarak öyle değil

ZTE Nubia Z AnTuTu’da göründü!
Keza birkaç sene içerisinde sektörde önemli dalgalanmalar yaşanabilir. Zira Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, OnePlus ve ZTE gibi markalar çok sağlam modellerle müşteri kitlesini genişletmeye devam ediyor. Bu sağlam modellere son örnek ise güçlü donanımı ile dikkat çeken ZTE Nubia Z.

Muhtemelen önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan ZTE’nin yeni amiral gemisi modeli, gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 845 yonga setinden alıyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 32GB. Açıkçası dahili depolama alanının günümüz modellerinden bir tık aşağıda kaldığını söylemek yanlış olmaz.

Öte yandan telefonun 18:9 ekran en boy oranına sahip olacağını da belirtelim. 2160 x 1080 piksellik ekran çözünürlüğü ile gelecek olan ZTE Nubia Z kutudan ilk çıktığında ise Android 8 Oreo ile çalışacak.

ZTE Nubia Z, AnTuTu’dan ise 271674 puan almış. Bu puanın geçtiğimiz günlerde sızdırılan Galaxy S9+’ın puanı ile hemen hemen aynı çizgide olduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması beklenilen ZTE Nubia Z, muhtemelen segmentindeki modellere nazaran biraz daha ucuz olacaktır.


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