ZTE Nubia Z AnTuTu’da göründü!

Adem Özdoğan

Keza birkaç sene içerisinde sektörde önemli dalgalanmalar yaşanabilir. Zira Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, OnePlus ve ZTE gibi markalar çok sağlam modellerle müşteri kitlesini genişletmeye devam ediyor. Bu sağlam modellere son örnek ise güçlü donanımı ile dikkat çekenMuhtemelen önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan’nin yeni amiral gemisi modeli, gücünü Qualcomm tarafından geliştirilenyonga setinden alıyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 32GB. Açıkçası dahili depolama alanının günümüz modellerinden bir tık aşağıda kaldığını söylemek yanlış olmaz.Öte yandan telefonun 18:9 ekran en boy oranına sahip olacağını da belirtelim. 2160 x 1080 piksellik ekran çözünürlüğü ile gelecek olankutudan ilk çıktığında ise Android 8 Oreo ile çalışacak., AnTuTu’dan ise 271674 puan almış. Bu puanın geçtiğimiz günlerde sızdırılan Galaxy S9+’ın puanı ile hemen hemen aynı çizgide olduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması beklenilen, muhtemelen segmentindeki modellere nazaran biraz daha ucuz olacaktır.