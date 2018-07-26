Zuhal ilklere imza atmaya devam ediyor

1976 yılında İstanbul Beyoğlu'da kurulan “Zuhal”, müzik sektörünün büyümesi ve taleplerin genişlemesi ile beraber “Türkiye'nin 1 numaralı ulusal müzik mağazası” olma özelliğini taşıyor. 2014 yılında; Türkiye'de ilk kez “Zuhal” tarafından oluşturulan AVM konseptli müzik mağazası “Zuhal UNIQ”i UNIQ İstanbul'da açan ve ardından 2017 yılında “Akasya AVM” içerisinde “Zuhal Akasya” mağazasını müzik severlerle buluşturan Zuhal; şimdi yepyeni mağazasını “Hilltown AVM”de açıyor.

#zuhalchatsessions etkinliği ile gerçekleşecek olan açılışın sunuculuğunu Erim Özşen üstleniyor. Üçüncüsü gerçekleşecek olan #zuhalchatsessions 'ın konukları ise Türkiye'nin sevilen rock gruplarından Manga...

“Zuhal Hilltown” 29 Temmuz 2018 Pazar günü 18:00'da müzikseverlerle buluşacak.