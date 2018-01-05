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ZULA Roadshow için son çağrı!

Türkiye'de üretilen ilk ve tek yerli oyun ZULA Roadshow için son şans! DeFacto, Demirören AVM’deki Social Istanbul’da yapılacak ZULA Roadshow’un son etkinliğine katılmak isteyen 250 şanslı müşterisini ağırlayacak. YouTube üzerinden paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Enes Batur da etkinliğe katılarak, takipçileri ile buluşacak ve DeFacto’nun ZULA tişörtlerini imzalayacak.

05 Ocak 2018, Cuma 17:11
ZULA Roadshow için son çağrı!
Oyun tutkunları nefesini tuttu, ZULA için geri sayıma başladı! Hazır giyim ve moda sektörünün lider markalarından DeFacto, Türkiye’de üretilen ilk ve tek yerli MMOFPS (Massive Multiplayer Online First Person Shooter) oyunu olan ZULA’nın İstanbul Demirören AVM’de düzenlenecek son etkinliği için eşsiz bir kampanya hazırladı. ZULA için özel olarak üretilen ve karanlıkta parlayan tişörtler etkinliğe özel olarak, Demirören AVM DeFacto mağazasında satışa sunuldu. DeFacto müşterileri yapılan özel kampanya ile ZULA Roadshow’a katılma şansı yakalıyorlar.


 

ENES BATUR DA KATILIMCILAR ARASINDA

6 Ocak Cumartesi günü Social İstanbul’da yapılacak etkinliğe özel siyah ve beyaz renklerde tasarlanan ve karanlıkta parlayan tişörtler, sadece Demirören AVM’deki DeFacto mağazasında 24,99 TL’den satışa sunuldu. İki farklı ZULA tişört çeşidini birden 34,99 TL’den satın alacak oyun severler bu özel etkinliğe katılma şansı yakalayacaklar. Sosyal video paylaşım platformu YouTube üzerinde yayınladığı videolarla fenomen olan Enes Batur, etkinliğe katılarak markanın takipçileri ile buluşacak ve ZULA tişörtlerini imzalayacak.


ROADSHOW’UN FİNALİ İSTANBUL’DA

DeFacto, Ingame Group bünyesinde geliştirilen ve dünyanın 7 bölgesinde, 100’e yakın ülkede yayınlanan ZULA oyunu turnuvası turnuva boyunca Adana, Antalya, İstanbul ve Ankara’daki oyun tutkunları için özel tişörtler üreterek, ünlü YouTuber’ları mağazalarında hayranları ile buluşturmuştu.
 
 
 


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