ZULA Roadshow için son çağrı!

ENES BATUR DA KATILIMCILAR ARASINDA

ROADSHOW’UN FİNALİ İSTANBUL’DA

Gizem Burcu

Oyun tutkunları nefesini tuttu,için geri sayıma başladı!Hazır giyim ve moda sektörünün lider markalarından, Türkiye’de üretilen ilk ve tek yerlioyunu olan’nın İstanbul Demirören AVM’de düzenlenecek son etkinliği için eşsiz bir kampanya hazırladı. ZULA için özel olarak üretilen ve karanlıkta parlayan tişörtler etkinliğe özel olarak, Demirören AVM DeFacto mağazasında satışa sunuldu. DeFacto müşterileri yapılan özel kampanya ile ZULA Roadshow’a katılma şansı yakalıyorlar.6 Ocak Cumartesi günü Social İstanbul’da yapılacak etkinliğe özel siyah ve beyaz renklerde tasarlanan ve karanlıkta parlayan tişörtler, sadece Demirören AVM’deki DeFacto mağazasında 24,99 TL’den satışa sunuldu. İki farklı ZULA tişört çeşidini birden 34,99 TL’den satın alacak oyun severler bu özel etkinliğe katılma şansı yakalayacaklar. Sosyal video paylaşım platformu YouTube üzerinde yayınladığı videolarla fenomen olan Enes Batur, etkinliğe katılarak markanın takipçileri ile buluşacak ve ZULA tişörtlerini imzalayacak.DeFacto, Ingame Group bünyesinde geliştirilen ve dünyanın 7 bölgesinde, 100’e yakın ülkede yayınlanan ZULA oyunu turnuvası turnuva boyunca Adana, Antalya, İstanbul ve Ankara’daki oyun tutkunları için özel tişörtler üreterek, ünlü YouTuber’ları mağazalarında hayranları ile buluşturmuştu.