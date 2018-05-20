Zulalanmış 40 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Olaylar, 16 ve 19 Mayıs tarihlerinde TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptıkları esnada 2 otomobili durdurdu. Otomobildekilerin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde araca zulalanmış vaziyette 42 paket halinde topla 22 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Durdurulan bir başka otomobildeki ise şahısların da durumunu şüpheli bulan ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda aracında aracın yakıt deposuna zulalanmış 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

İki ayrı olayda araçlarda bulunan 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri olaylar hakkında incelemesini sürdürüyor.

İHA