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Marmara beşik gibi sallanıyor! Son depremler
Marmara beşik gibi sallanıyor! Son depremler
YHT ilk defa Avrupa Yakasına geçti
YHT ilk defa Avrupa Yakasına geçti
Keskin koku paniği! Sayıları giderek artıyor
Keskin koku paniği! Sayıları giderek artıyor
Yanal, Zenit'e karşı oyun planını açıkladı
Yanal, Zenit'e karşı oyun planını açıkladı
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Depremden korkan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
Depremden korkan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
İzmir'in sevimli misafirleri: Papağanlar
İzmir'in sevimli misafirleri: Papağanlar
Depremin ardından çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı
Depremin ardından çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı
Manchester City 90'da güldü
Manchester City 90'da güldü
1 kişinin hayatını kaybettiği patlama kamerada
1 kişinin hayatını kaybettiği patlama kamerada
Fatih Terim, Bencifa maçı öncesi konuştu
Fatih Terim, Bencifa maçı öncesi konuştu
Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar!
Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar!
Atletico Madrid tura göz kırptı
Atletico Madrid tura göz kırptı UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Maddrid, İtalyan devi Juventus'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı
Şans Topu çekildi! İşte kazandıran numaralar
Şans Topu çekildi! İşte kazandıran numaralar Şans Topu oyununun 923’inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 10, 13, 14, 18 ve artı 3 olarak belirlendi.
Adıyaman'da korkutan deprem
Adıyaman'da korkutan deprem Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek
Fenerbahçe Zenit maçına hazır
Fenerbahçe Zenit maçına hazır UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Rusya ekibi Zenit ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
AVM sinemasındaki duman paniğe yol açtı
AVM sinemasındaki duman paniğe yol açtı İstanbul Esenyurt’ta bir alışveriş merkezinin sinemasında oluşan duman paniğe neden oldu
Yavru ceylanı çobanlar son anda kurtardı
Yavru ceylanı çobanlar son anda kurtardı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, köpekler tarafından kovalanan yavru Hatay Dağ Ceylanı (Gazella gazella) çobanlar tarafından kurtarıldı.
Yalnız bırakılan çocuk evi yaktı iddiası
Yalnız bırakılan çocuk evi yaktı iddiası Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde evde yalnız bırakılan 9 yaşındaki çocuğun yangın çıkardığı iddia edildi
Büyük aşk bitti... Ünlü futbolcu ve model sevgilisi ayrıldı!
Büyük aşk bitti... Ünlü futbolcu ve model sevgilisi ayrıldı! Çift iki buçuk yıl süren fırtınalı aşklarını sonlandırma kararı aldı
ATM dolandırıcıları tutuklandı
ATM dolandırıcıları tutuklandı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir bankanın ATM cihazına kopyalama aparatı yerleştiren 2 kişi tutuklandı
Nişanı attı! Nişanı attı!
Lüks yatta güneş keyfi! Lüks yatta güneş keyfi!
O paylaşıma beğeni yağdı O paylaşıma beğeni yağdı
Yatak görüntüleri internete sızdı Yatak görüntüleri internete sızdı
Kocasıyla bir örnek Kocasıyla bir örnek
Yardım gecesinde şıklık yarışı Yardım gecesinde şıklık yarışı
Frikik vermeye ramak kala Frikik vermeye ramak kala
Buz gibi havada riskli dekolte! Buz gibi havada riskli dekolte!
Hami Aksoy: AP’nin 2018 Türkiye Raporu Taslağı kabul edilemez
Hami Aksoy: AP’nin 2018 Türkiye Raporu Taslağı kabul edilemez Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilerek AP Genel Kurulu'na sevk edilen "2018 Türkiye Raporu Taslağı"na ilişkin, "Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı
Şampiyonun belirleneceği maçta saha karıştı
Şampiyonun belirleneceği maçta saha karıştı Çorum’da U19 Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda mücadele eden şampiyonun belirleneceği Çimentospor ile Sungurlu Belediyespor arasında oynanan maç çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale Ayvacık merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu
Cudi Dağı’nda teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Cudi Dağı’nda teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi Şırnak’ta jandarma tarafından Cudi Dağı Kösreli köyü kırsalında başlatılan operasyonda teröristlere ait bir mağara ve yaşam alanı tespit edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
Vakıfbank adını Çeyrek Final'e yazdırdı
Vakıfbank adını Çeyrek Final'e yazdırdı VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı
Chanel'in yeni kreatif direktörü belli oldu
Chanel'in yeni kreatif direktörü belli oldu Efsanevi moda tasarımcısı ve Chanel'in ikonikleşen kreatif direktörü Karl Lagerfeld'in ölümünün ardından Fransız modaevi, Lagerfeld'in yerine stüdyo ve moda direktörü Virginie Viard'ı getirme kararı aldı
AFAD'dan rahatlatan açıklama
AFAD'dan rahatlatan açıklama Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.
Roger Federer toprak korta geri dönüyor
Roger Federer toprak korta geri dönüyor Kariyerini uzatmak amacıyla son iki sezondur toprak kort maçlarına çıkmayan 37 yaşındaki tenisçi, Madrid Açık'a katılarak bu geleneği bozacak
MSB'den patlama açıklaması: 5 asker yaralandı
MSB'den patlama açıklaması: 5 asker yaralandı Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması meydana geldi
Spora ayrılan bütçe sağlık harcamalarını azaltıyor! Spora ayrılan bütçe sağlık harcamalarını azaltıyor!
Akne problemi doğru tedaviyle çözülür Akne problemi doğru tedaviyle çözülür
Depresyon sebebiniz uyku bozukluğu olabilir Depresyon sebebiniz uyku bozukluğu olabilir
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Çocuklarda görülen sosyal fobinin sebebi aileler olabilir Çocuklarda görülen sosyal fobinin sebebi aileler olabilir
Güzelleşirken hangisini seçeceğiz? Botoks ve dolgu nedir, farkları nelerdir? Güzelleşirken hangisini seçeceğiz? Botoks ve dolgu nedir, farkları nelerdir?
Doğru kapatıcıyı seçmenin püf noktaları Doğru kapatıcıyı seçmenin püf noktaları
Basenlerimizi eritmek için neler yemeli ve hangi egzersizleri yapmalıyız? Basenlerimizi eritmek için neler yemeli ve hangi egzersizleri yapmalıyız?
Son 16 turuna adını yazdıran ilk takım Sevilla oldu
Son 16 turuna adını yazdıran ilk takım Sevilla oldu UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında, Lazio'yu 2-0 mağlup eden Sevilla, turnuvada adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu
Bacaklarınıza bu ürünü sürerseniz...
Bacaklarınıza bu ürünü sürerseniz... Bebeklerin cildini tahrişten koruyan ve misler gibi kokan bebek pudralarını aslında birçok farklı şey için kullanmak mümkün. Gelin bu püf noktalarına bir bakalım...
Çin’de hava kirliliği alarmı
Çin’de hava kirliliği alarmı Çin’in kuzeyindeki Tiencin kentinde yoğun hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm verildiği belirtildi
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi
İstanbul'da yolcu motoru sis nedeniyle karaya oturdu
İstanbul'da yolcu motoru sis nedeniyle karaya oturdu Bostancı-Adalar seferini yapan "Affet" isimli yolcu motoru yoğun sis nedeniyle Kaşık Adası önlerinde karaya oturdu. Valilik, yolcuların tahliye edildiğini ve motorun batma tehlikesinin bulunmadığını açıkladı
Herkesin içinde birbirlerine girdiler!
Herkesin içinde birbirlerine girdiler! Las Vegas'ta eğlence çıkışı karşı karşıya gelen kadınlar kavga etmeye başladı. Etraftaki insanlar onları böyle kaydetti
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek
5 cam veya pet şişe getirene bez torba hediye
5 cam veya pet şişe getirene bez torba hediye Kırklareli'de Lüleburgaz ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan uygulama ile atık toplama noktalarına 5 cam veya pet şişe getirenlere bez alışveriş torbası hediye edilmeye başlandı

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