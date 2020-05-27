Çocuklara 4 saatlik sokak izni saat 11.00 itibarıyla başladı. 0-14 yaş arasına sokağa çıkma izni saat 15.00'te sona erecek.

20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak?

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilerin, belirlenen gün ve saatlerde bu kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin uygulama, ilgili genelge kapsamında devam ediyor.









65 yas üstü ve 20 yaş altı olanlar belirli gün ve saatler arasında sokağa çıkabiliyor.

Bu kapsamda, 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 15-­20 yaş arasındaki gençler ise 29 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilecek.

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