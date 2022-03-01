Gelinim Mutfakta 01 Mart Salı günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 01 Mart Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 01 Mart Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

01 MART SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın ikinci günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Hasret oldu.

Deniz: 9

Miyase: 14

Yeşim: 16

Hasret: 17