Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 01 plaka nerenin plaka kodu? 01 plaka hangi şehir? 01 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

01 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Türkiye'de şehirler arası gerçekleştirilen seyahatler esnasında gerekse şehir için çıkılan trafikte birbirinden farklı numaralara sahip olabilen pek çok araç plakası ile karşılaşabiliyoruz. Bu plaka numaraları illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu kapsamda oldukça büyük öneme sahip olan plaka numaraları, pek çok insan tarafından merak konusu oluyor. Her ülkenin kendisine ait olan bir plaka sıralamasının varlığı söz konusudur.

Ülkemizde bu sıralamada ilk iki sayı, ilgili şehrin kodu olarak belirlenmiş durumdadır. Bu kapsamda merak konusu olan 01 plaka kodu, Adana iline aittir. Adana'da yaşayan araç sahiplerinde 01 plaka kodu bulunmaktadır. Bu sayede araç sahibinin Adana iline kayıtlı olduğu bilinir bir nitelik taşıyor.