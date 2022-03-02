02 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Altın bilezikleri kim aldı?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 02 Mart Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 02 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu...
02 Mart 2022, Çarşamba 15:58 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 02 Mart Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 02 Mart Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 02 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu...
02 MART ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
Haftanın üçüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan gelin Hasret oldu.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU
Yeşim: 11
Hasret: 21
Deniz: 13
Miyase: 17
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