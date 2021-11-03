Gelinim Mutfakta 03 Kasım Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 03 Kasım Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Mehmet Ali Erbil bugün kaç puan verdi? 03 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

03 KASIM ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

03 Kasım çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Yaren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yaren: 16

Yeşim: 7

Havvanur: 11

Aslıhan: 8