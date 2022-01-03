03 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 03 Aralık Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 03 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...
03 Ocak 2022, Pazartesi 17:03 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 03 Ocak Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 03 Ocak Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 03 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...
03 OCAK PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
Haftanın ilk günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim
GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU
Miyase:
Yeliz:
Yeşim:
Damla:
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