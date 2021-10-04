04 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Demet Akalın'ın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 04 Ekim Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 04 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...
04 Ekim 2021, Pazartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 04 Ekim Pazartesi hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 04 Ekim Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 04 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...
04 EKİM PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
04 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Yeşim: 20
Yaren: 15
Aslıhan: 15
Sümeyye: 8
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