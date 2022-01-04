Gelinim Mutfakta 04 Ocak Salı günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 04 Ocak Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 04 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

04 OCAK SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın ikinci günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Damla ve Miyase oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altını Miyase aldı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 15

Yeliz:13

Yeşim: 13

Damla: 15