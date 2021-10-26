Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 04 plaka nerenin plaka kodu? 04 plaka hangi şehir? 04 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

04 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Türkiye'de çıkılan şehirlerarası yolculuklarda sık sık karşılaşılması durumunun söz konusu olduğu plaka kodları, 81 ilin alfabedeki sırasına uygun bir şekilde belirlenmektedir. Mevcut olan her il için sırası ile plaka kodu belirli durumda olan ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodlarının varlığı söz konusudur. Bu doğrultuda 04 plaka numaralı ilimizin neresi ve hangisi olduğu çok fazla merak edilmekte ve araştırma konusunu oluşturmaktadır.

Ülkemizde en fazla merak uyandıran 04 plaka numaralı ilimizin neresi ve hangisi sorusunun cevabı ise 04 Plaka kodu Ağrı iline aittir şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ağrı iline çıkılan seyahatler esnasında en fazla rastlanabilecek plaka kodlarının başında 04 ile başlayan plaka kodları gelmektedir Bu sayede 04 koduna sahip olan plakanın olduğu aracın hangi ile ait olduğunu bilmek mümkün hale gelir. Bu bakımdan plaka kodları çok büyük bir öneme sahip durumdadır.



