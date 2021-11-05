Gelinim Mutfakta 05 Kasım Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Gelinler arasında oluşan rekabet ise günden güne büyüyor. Peki, 05 Kasım Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Haftanın birinci kim oldu? Bilezikleri kim aldı? Hangi gelin elendi? 22 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

05 KASIM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

05 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Havvanur oldu.

05 KASIM CUMA GÜNÜ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Bu hafta boyunca en çok puanı toplayıp altın bilezikleri alan isim Aslıhan oldu.

05 KASIM CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Bu hafta boyunca en düşük puanı alıp eleme potasına Havvanur ve Yaren kaldı. Elenen isim Havvanur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Havvanur: 15

Aslıhan: 12

Yaren: 12

Yeşim: 13

HAFTANIN PUAN DURUMU

Havvanur: 49

Aslıhan: 75

Yaren: 65

Yeşim: 69