Magazin 05 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • 05 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?

05 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?

Magazin

05 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 05 Kasım Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta'da kim ekendi? 05 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

05 Kasım 2021, Cuma 16:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 05 Kasım Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Gelinler arasında oluşan rekabet ise günden güne büyüyor. Peki, 05 Kasım Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Haftanın birinci kim oldu? Bilezikleri kim aldı? Hangi gelin elendi? 22 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

05 KASIM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

05 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Havvanur oldu.

05 KASIM CUMA GÜNÜ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Bu hafta boyunca en çok puanı toplayıp altın bilezikleri alan isim Aslıhan oldu.

05 KASIM CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Bu hafta boyunca en düşük puanı alıp eleme potasına Havvanur ve Yaren kaldı. Elenen isim Havvanur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Havvanur: 15

Aslıhan: 12

Yaren: 12

Yeşim: 13

HAFTANIN PUAN DURUMU

Havvanur: 49

Aslıhan: 75

Yaren: 65

Yeşim: 69

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
5 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Yeşilçam filmi gibi
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Metin Akpınar ile muhabbet
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Seyirci velinimettir
Uğur Alkapar
Öner Döşer
1 Kasım haftasına astrolojik bakış: Beklenmeyeni bekleyin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
1 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Eski kocası ile yeniden birlikte
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
Estetik mi?
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Elazığ Hayvan Barınağı'nda neler oluyor?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya açıklaması