Magazin 05 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

05 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Magazin

05 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 05 Ocak Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 05 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

05 Ocak 2022, Çarşamba 16:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 05 Ocak Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 05 Ocak Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 05 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

05 OCAK ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın üçüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 16

Yeliz: 9

Yeşim: 18

Damla: 16

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
5 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Virüslü setler
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Instagram'da üç ayrı hesabı var
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Deha, eşini daha önce de aldatmış
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Erkek modası 3 boyutlu evrene; Metaverse’e taşınıyor…
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Öykü Karayel'den üzücü haber