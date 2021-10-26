Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 05 plaka nerenin plaka kodu? 05 plaka hangi şehir? 05 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

05 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Türkiye'de şehirler arası yolculuklar esnasında sıklıkla karşılaşılan plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirlenmiş durumdadır. Aynı zamanda belirlenmiş durumdaki her plaka kodu büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye sınırları içerisinde yer alan her bir il için sırasıyla plaka kodu belirli durumdadır. Buna ek olarak ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodlarının varlığı söz konusu olmaktadır.

İl plaka kodu denildiğinde ise en fazla merak uyandıran ve araştırma konusu oluşturan 05 Plaka kodu nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait şeklindeki soru öne çıkmaktadır. Bu sorunun cevabı ise, 05 numaralı plaka kodu Amasya iline ait olduğu şeklinde verilmektedir. Bir şehre gittiğinizde oradaki araçların büyük çoğunluğunda 05 plaka kodunu görüyorsanız o şehrin Amasya ili yahut bu ilin ilçeleri olduğunu anlayabilirsiniz.



