Gelinim Mutfakta 06 Ekim Çarşamba hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 06 Ekim Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 06 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

06 EKİM ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

06 Ekim Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Sümeyye oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yeşim:8

Yaren: 14

Aslıhan:22

Sümeyye: 11