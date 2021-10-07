Magazin 07 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

07 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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07 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Demet Akalın'ın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 07 Ekim Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 07 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

07 Ekim 2021, Perşembe 14:31 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 07 Ekim Perşembe hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 07 Ekim Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 07 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

07 EKİM PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

07 Ekim Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim eksi iki puan almasına rağmen Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yeşim:19

Yaren: 11

Aslıhan:16

Sümeyye: 13

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