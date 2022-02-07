Gelinim Mutfakta 07 Şubat Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 07 Şubat Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 07 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

07 ŞUBAT PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın ilk günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Hülya ve Miyase oldu. Beyhan hanımın kuradan çektiği isim Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Hülya: 18

Miyase: 18

Yeşim:

Deniz: 13