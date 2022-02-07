Magazin 07 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

07 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Magazin

07 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 07 Şubat Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 07 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

07 Şubat 2022, Pazartesi 16:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 07 Şubat Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 07 Şubat Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 07 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

07 ŞUBAT PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın ilk günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Hülya ve Miyase oldu. Beyhan hanımın kuradan çektiği isim Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Hülya: 18

Miyase: 18

Yeşim:

Deniz: 13

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
7 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Koca filmde 3 iyi insan
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: K-Pop'un önlenemez yükselişi
Funda Duru
Şirin Sever
Onca zulme dayanmış bir kadın hikayesi: Dilberay
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Kıskançlık insanı küçük düşürür
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Ve melankoli
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Cilt bakımında minimalleşme eğilimi artıyor!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kadın bakışı ve erkek bakışı elbette farklı
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aras Bulut İynemli'den üzücü haber