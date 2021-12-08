Gelinim Mutfakta 08 Aralık Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 08 Aralık Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Yılmaz Morgül bugün kaç puan verdi? 08 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

08 ARALIK ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

08 Aralık Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 20

Miyase: 16

Yeşim: 10

Dilek: 10