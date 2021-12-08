Magazin 08 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

08 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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08 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Yılmaz Morgül'ün sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 08 Aralık Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Yılmaz Morgül bugün kaç puan verdi? 08 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

08 Aralık 2021, Çarşamba 15:39 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 08 Aralık Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 08 Aralık Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Yılmaz Morgül bugün kaç puan verdi? 08 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

08 ARALIK ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

08 Aralık Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 20

Miyase: 16

Yeşim: 10

Dilek: 10

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