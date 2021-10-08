08 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Demet Akalın'ın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 08 Ekim Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 08 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...
08 Ekim 2021, Cuma 16:09 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 08 Ekim Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 08 Ekim Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? Haftanın birinci kim oldu? Bilezikleri kim aldı? 08 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...
08 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
08 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Aslıhan oldu.
08 EKİM CUMA GÜNÜ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? BİLEZİKLERİ KİM ALDI?
Bu hafta boyunca en çok puanı toplayıp altın bilezikleri alan isim Aslıhan oldu.
08 EKİM CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?
Bu hafta boyunca en düşük puanı alıp Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim Sümeyye oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Yeşim: 11
Yaren: 13
Aslıhan: 19
Sümeyye: 9