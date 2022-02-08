Magazin 08 Şubat Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

08 Şubat Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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08 Şubat Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 08 Şubat Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 08 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

08 Şubat 2022, Salı 17:23 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 08 Şubat Salı günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 08 Şubat Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 08 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

08 ŞUBAT SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın ikinci günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Yeşim: 11

Hülya: 9

Miyase: 20

Deniz: 16

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