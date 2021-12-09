09 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Yılmaz Morgül'ün sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 09 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Yılmaz Morgül bugün kaç puan verdi? 09 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...
09 Aralık 2021, Perşembe 16:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gelinim Mutfakta 09 Aralık Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 09 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Yılmaz Morgül bugün kaç puan verdi? 09 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...
09 ARALIK PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
09 Aralık Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Yeşim ve Miyase oldu. Kura sonucu çeyrek altını alan gelin Miyase oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Yeşim: 17
Aslıhan: 16
Miyase: 17
Pınar: 8
BUNLARI DA OKUYUN