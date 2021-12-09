Gelinim Mutfakta 09 Aralık Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 09 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Yılmaz Morgül bugün kaç puan verdi? 09 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

09 ARALIK PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

09 Aralık Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Yeşim ve Miyase oldu. Kura sonucu çeyrek altını alan gelin Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yeşim: 17

Aslıhan: 16

Miyase: 17

Pınar: 8