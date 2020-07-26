1 Ağustos’tan itibaren zorunlu olacak

Corona virüs salgınının merkez üssü ABD’de birçok şirket mağaza ve restoranlarında maske takma zorunluluğu getirmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonalds da 1 Ağustos’tan itibaren ABD’deki 14 bin restoranında maske takılmasının zorunlu hale geleceğini duyurdu. Şirketin maske kararını almasında ülkede artan vaka ve can kayıplarının etkili olduğu düşünülüyor.

ABD’de McDonalds’ın dışında Starbucks, Walmart, Target, Home Depot ve Whole Foods gibi şirketler ülkede artan korona vakaları nedeniyle mağaza ve restoranlarında maske takma zorunluluğu getirdiğini duyurmuştu. Federal hükümet ise ülke genelinde maske takmayı zorunlu tutmuyor.

Öte yandan, ABD’de toplam korona virüs vaka sayısı 4 milyon 318 bin 247’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 149 bin 414’e yükseldi. ABD, dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

İHA