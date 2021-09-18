İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitime devam eden milyonlarca öğrencinin 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlamasının ardından Kasım ara tatili (1.dönem ara tatili) tarihi merak konusu oldu. MEB takviminde yer alan bilgilere göre, 1. ara tatil Kasım ayında yapılacak. Öğrenciler, hafta sonları da dahil olmak üzere 9 gün tatil yapacak. İkinci ara tatil ise Nisan ayında olacak. İşte 2021-2022 ara tatil tarihleri…

1. ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Kasım ara tatili (1.dönem ara tatili) 15 Kasım Pazartesi ile 19 Kasım Cuma tarihleri arasında olacak. Böylelikle 12 Kasım Cuma günü ders bitimiyle başlayan 1. ara tatil, 21 Kasım Pazar günü son bulacak. 9 günlük tatilin ardından öğrenciler, 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı sömestr tatili, 24 Ocak Pazartesi ile 4 Şubat Cuma günlerini kapsayacak. 21 Ocak Cuma günü ders bitiminde tatile giren öğrenciler, 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ve son ara tatili, 11 Nisan Pazartesi ve 15 Nisan Cuma günlerini kapsayacak. 8 Nisan Cuma günü ders bitiminde başlayan tatil, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.

2021-2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

18 Nisan Pazartesi günü öğrencilerin okula dönmesinin ardından bir daha tatil yapılmayacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü son bulacak.



